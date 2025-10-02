נער בן 13 נהרג לאחר שנפל מגובה של כשלושה מטרים ברחוב דקר באילת, במהלך יום כיפור.

צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר כשהוא במצב אנוש וסובל מחבלת ראש, תוך כדי פעולות החייאה, אך במרכז הרפואי נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

המשטרה פתחה בחקירה, עדי ראייה סיפרו כי הנער טיפס על מבנה תיבות דואר שקרס - וככל הנראה פגע בראשו עם הנפילה.

פרמדיק מד"א שלום בן דוד ואסף תפוחי, שהוזעקו לטפל בנער, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו את הנער שוכב על המדרכה כשהוא מחוסר הכרה עם חבלת ראש קשה. פלג גופו התחתון היה מתחת לעמוד תיבות הדואר שקרס ואזרחים ביצעו בו פעולות החייאה בהדרכה של מוקד 101 של מד"א".

לדבריהם, "הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות בשטח ותוך כדי הפינוי לבית החולים, כשמצבו מוגדר אנוש. לצערנו בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו". המשטרה עדכנה כי לזירת האירוע הוקפצו כוחות ממרחב אילת וכן חוקרי מז"פ שהחלו בבדיקת נסיבות המקרה.