אלון מאסק, מנכ"ל טסלה ובעל השליטה במספר חברות טכנולוגיה נוספות, הפך לאדם הראשון אי פעם ששוויו האישי חצה את רף 500 מיליארד הדולרים.

לפי מדד המיליארדרים של פורבס, הדבר התרחש אתמול אחר הצהריים (שעון ניו יורק), כאשר שוויו של מאסק עמד על 500.1 מיליארד דולר — לפני שירד קלות ליותר מ־499 מיליארד.

הזינוק בשוויו של מאסק נובע מהתחזקות בשווי השוק של טסלה וכן של חברות נוספות בבעלותו, בהן חברת החלל SpaceX וחברת הבינה המלאכותית xAI.

מאסק, המחזיק ביותר מ־12% ממניות טסלה, הרחיב לאחרונה את מעורבותו בניהול החברה.

לפי פורבס, האדם השני בעושרו בעולם הוא מייסד אורקל, לארי אליסון, ששוויו מוערך בכ־350.7 מיליארד דולר. אליסון עקף את מאסק לזמן קצר בחודש שעבר, לאחר שמניית אורקל זינקה בעקבות ציפיות חיוביות בתחום הענן והבינה המלאכותית.