כתובת "ויוה פלסטין" (ניצחון לפלסטין) יחד עם דגל הרשות הפלסטינית רוססו על קיר חיצוני של אולם הספורט ברובע ט' באשדוד.

לפי הערכות, הגרפיטי בוצע במהלך יום הכיפורים עצמו.

המקרה התגלה כאשר תושבים שעברו ליד המתקן הספורט במהלך החג הבחינו בכתובת ובציור ודיווחו עליהם מיד עם צאת הצום.

הגרפיטי, שבוצע בספריי על שטח ניכר מהקיר, גרם לזעזוע בקרב התושבים, במיוחד בשל העיתוי - ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי.

זהות המבצעים טרם ידועה. גורמים בעיריית אשדוד בוחנים אם מדובר בפעולה אידיאולוגית או במעשה ונדליזם של צעירים.

העירייה הודיעה כי הכתובת תוסר בהקדם, ובמקביל נבדקים צילומי מצלמות האבטחה של מוקד "רואה" בניסיון לזהות את האחראים.