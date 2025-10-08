לוחמי מילואים המשרתים במוצב נחל עוז, שאליו פלשו מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר ורצחו 53 חיילים וחטפו עשרה נוספים, מתריעים על כשלים חמורים במערך ההגנה על המוצב.

לפי עדויות שפורסמו בגלי צה"ל, החיילים המוצבים בשערים החיצוניים של המוצב הם חיילי לוגיסטיקה וחימוש במילואים - לא לוחמים שהוכשרו לתפקידי שמירה קרביים. זאת אף שתחקירי אירועי 7 באוקטובר קבעו כי נדרש להציב לוחמים מאומנים בכל עמדות השמירה.

הלוחמים מזהירים כי השערים החיצוניים של המוצב חלשים וניתנים לפריצה באמצעות טנדר, ולשומרים אין מקלעים או תחמושת כבדה אלא רק נשקים קלים.

בנוסף, מתיעודים עדכניים שהגיעו מהימים האחרונים עולה כי גם השערים הפנימיים של המוצב פרוצים ופתוחים.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "בניגוד לטענות הכתב, וכחלק מהפקת לקחים שנעשתה לאחר ה7.10, המוצב עבר שינוי נרחב במבנהו, כולל הקמת גדר בטון היקפית, על מנת לאפשר לחיילים להגן על המוצב בצורה הטובה ביותר. ‏בנוסף, במוצב ישנה גדר היקפית עם שער מתכתי, כפי שנהוג בכלל בסיסי צה"ל. ‏חיילי צה"ל אמונים על שמירת המוצב ונוכחים בעמדות השמירה בו בכל עת. ‏הצבת הכוחות נקבעת בהתאם לשיקול דעת המפקדים במוצב ובהתאם להערכת מצב שוטפת".