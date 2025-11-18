בג"ץ דן הבוקר (שלישי) בעתירה שהגישו משפחות התצפיתניות מנחל עוז, שנהרגו במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, בדרישה לקבל את מלוא התיעוד מהיממה האחרונה לחיי בנותיהן.

העתירה הוגשה כבר לפני כשנה, אך לטענת המשפחות - עד כה לא נמסר להן תיעוד מלא.

במהלך הדיון נחשף כי צה"ל פירק את שרתי החמ"ל שנפגע באירוע, והעבירם לחברת אלביט בניסיון לשחזר את המידע, אך הניסיון כשל. חלק מהשרתים, כך נמסר, הושמדו בהוראת הצבא לאחר שניזוקו מעשן.

הדיון התקיים בפני הרכב השופטים יצחק עמית, דוד מינץ ונעם סולברג. בין הנוכחים היו גם אבותיהן של התצפיתניות הדר כהן, ים גלס ונועה מרציאנו.

עו"ד גלעד יצחק בר-טל, המייצג את המשפחות, טען בדיון כי "ההורים האלה שילמו את המחיר הכי יקר. אין מחיר יקר יותר שאפשר לשלם. לא יכול להיות שמלווה מבצעי לא מתועד. לא יכול להיות שהצבא לא ידע מה להציע לוועדת חקירה. לא יכול להיות שצבא לא יודע לתעד את האירועים בצד האמת".

מנגד, דניאל מארקס ממחלקת הבג"צים בפרקליטות הביעה תנחומים למשפחות וציינה, "אין פה שום כוונה ושום ניסיון להסתיר משהו מההורים. אנחנו מבינים שהם רוצים צילומים ותמונות. נעשה מאמץ להביא כל חומר רלוונטי. השרתים ניזוקו, ניסו להביא עוד נתונים אך העשן גרם לנזק".

השופט עמית דרש לדעת מי ניסה לשחזר את החומרים ומתי, והדגיש כי המשפחות זכאיות למידע הזה.

בהמשך העיד סגן-אלוף טל לייבוביץ מהחטיבה הטכנולוגית בהגנת הגבולות, שציין: "כמה ימים אחרי 7 באוקטובר פירקנו את השרתים האלה. היה נזק לשרתים מעשן, זה ציוד רגיש מאוד. לקחנו אותם לחברה וניסינו לשחזר את המידע. לצערי לא הצלחנו. אחרי זה חלקם הושמדו, וחלקם אצלנו".

השופט סולברג העיר: "אם אומרים שאין ומסתבר שיש - זה גורם לחוסר אמון".

סגן מפקד גדוד התקשוב מסר בדיון כי נמצא מכשיר סלולרי צבאי של אחת הקצינות, אך המידע בו אינו נשמר לאורך זמן: "המכשיר זמני, תמונות וצ'אטים נמחקים ממנו, והם נשמרים רק במחשבים הצבאיים. ייתכן שהחומר שמור שם, אך איני יודע עם מי היא דיברה ועל מה".

עורך הדין בר-טל הוסיף כי "ראינו בשידור חי שיש בסיס לחוסר אמון. מאוד קל להגיש תצהירים ואז להגיד שיש עוד משהו. שמעתי לראשונה היום שיש מערכות שהושמדו. הדרך ליישב את משבר האמון זה לחשוף את הקלפים".

בסיום הדיון, השופט עמית הורה לצה"ל לבדוק מחדש אם קיים עוד מידע, ולמנות גורם שיתכלל את הטיפול בנושא. הוא קבע כי לצבא יינתנו 30 יום לאיתור נוסף של חומרים, וכי העתירה תישאר פתוחה בשלב זה.