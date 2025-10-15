מקווה "מעיין דורית" בנתיבות זכה לתואר "מקווה החודש" במסגרת מיזם "מיי מקווה" של עמותת "עתים".

ציפי לביא, מקדמת מדיניות בעמותה, מסבירה כי "המסירות של הבלניות, יחד עם האדיבות והיחס הנעים לטובלות, זה מה שגרם לדרג את המקווה גבוה. יש כאן חדר נגיש עם מעלון בשביל נשים עם מוגבלויות שצריכות עזרה בטבילה. אפילו במוצאי שמחת תורה, השבעה באוקטובר, המקווה היה פתוח וקיבל נשים לטבילה".

היא מציינת כי במטרה לשפר את חווית הטבילה, כשמעלים את הרף, המקווה הופך למקום מזמין יותר עבור הנשים. "יש קשר הדוק בין היופי והאסתטיקה של המקווה והיחס של הבלניות ליכולת של אישה להחליט לבוא שוב למקום. בגלל הרגישות של החוויה שהיא מצד אחד עילאית ורוחנית וקדושה ומצד שני נוגעת בחלקים הכי אישיים של הנפש והנשמה - זה מאפשר ליותר נשים לבחור בטהרה".

לביא קוראת לנשים לדרג גם את המקווה שבו הן טובלות. "חשוב לנו שאתם תיכנסו ותדרגו את המקוואות ותספרו לנשים אחרות איך היה המקווה שלכן, אם הוא היה מזמין ואסתטי, אם השירות היה טוב. כל טובלת יכולה לדרג את חווית הטבילה שלה לפי רמת השירות, יחס הבלניות ורמת הניקיון. מעבר לזה ניתן למצוא את כל המידע על מקווה לפני שמגיעים אליו כדי שהחוויה תהיה נעימה יותר".

לדירוג המקוואות באתר עיתים לחצו כאן