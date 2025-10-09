עימות סוער התפתח הערב (חמישי) באולפן ערוץ i24 בין יו"ר סיעת 'העבודה' לשעבר אלי גולדשמידט למוביל מחאת הטייסים גיא פורן.
המגיש שרון גל שאל בפתח הדיון את פורן: "אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי פשוטה, אם באת להגיד סליחה לנתניהו".
פורן הנראה: "סליחה לא, אבל אני בהחלט רוצה כן לפרגן לנתניהו על זה שהוא נכנע ועשה את הדבר שכל העולם ו-85% מאזרחי ישראל ציפו שהוא יעשה, כי זה היה הדבר היחיד ההגיוני לעשות - לעצור את המלחמה הזאת שלא הביאה לשום מקום".
גולדשמידט התפרץ לדברי פורן ואמר: "אם היית גבר כמו שהיית בקורס טיס - היית אומר עכשיו תודה לנתניהו".