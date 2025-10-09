העימות באולפן בין אלי גולדשמידט לגיא פורן ערוץ i24NEWS

עימות סוער התפתח הערב (חמישי) באולפן ערוץ i24 בין יו"ר סיעת 'העבודה' לשעבר אלי גולדשמידט למוביל מחאת הטייסים גיא פורן.

המגיש שרון גל שאל בפתח הדיון את פורן: "אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי פשוטה, אם באת להגיד סליחה לנתניהו".

פורן הנראה: "סליחה לא, אבל אני בהחלט רוצה כן לפרגן לנתניהו על זה שהוא נכנע ועשה את הדבר שכל העולם ו-85% מאזרחי ישראל ציפו שהוא יעשה, כי זה היה הדבר היחיד ההגיוני לעשות - לעצור את המלחמה הזאת שלא הביאה לשום מקום".

גולדשמידט התפרץ לדברי פורן ואמר: "אם היית גבר כמו שהיית בקורס טיס - היית אומר עכשיו תודה לנתניהו".