נסיגת הכוחות בעזה, ודברי מח"ט 188 דובר צה"ל

מח"ט 188, אל"ם מ', פנה ללוחמיו עם סיום הלחימה ויציאתם מרצועת עזה ואמר כי נחישותם בקרב יצרה את התנאים להשבת החטופים.

"תחנות 188 כאן קודקוד, זמן לשאת את ראשכם בגאווה. מאז 7.10.23 פעלתם בנחישות, ברעות ובדבקות במטרה - עמדתם במשימה".

בהמשך דבריו הוסיף, "במהלך התמרון היינו קרובים פיזית לחטופים, כל מה שעשיתם יצר את התנאים להשבת אחינו הביתה. זו המשמעות העמוקה ביותר של הלחימה שלנו - להפוך את העוצמה הצבאית לתקווה".

עוד אמר, "במהלך הדרך איבדנו חברים, נושאים בכאב את זכרם, הישגינו הם גם ניצחונם. המשימה הנוכחית הסתיימה, עשיתם את מדינת ישראל בטוחה יותר, אך עלינו להישאר תמיד דרוכים, חדים ומוכנים. חובת ההגנה על אזרחי ישראל היא המצפן שלנו".

בתוך כך, כוחות צה"ל החלו בשעות האחרונות לסגת מנקודות אחיזה ברצועת עזה לעבר הקו הצהוב, בהתאם לסיכומים שנקבעו בתכנית טראמפ לשחרור החטופים.

במהלך הלילה השלים צה"ל את פירוק המוצבים והמגננים שהוקמו בנקודות האחיזה מהן הוא צפוי להתפנות, והנסיגה צפויה להסתיים בשעה 12:00 בצהריים.

בשעה זו תחל ספירת 72 השעות שנקבעו בהסכם להשבת החטופים החיים.