קבלת הפנים לאיתן מור צילום: עדיאל שרעבי, TPS

שורד השבי, איתן מור, עבר הערב (ראשון) בשמורת עוז וגאו"ן בגוש עציון בדרכו לביתו בקרית ארבע והתקבל בהתלהבות על ידי תושבי האזור.

בקריית ארבע נערכו לקבלת פנים מיוחדת למור. ראש המועצה ישראל ברמסון אמר: "אנחנו נרגשים ומלאי תודה לבורא עולם על שובו של בן היישוב איתן מור. קריית ארבע-חברון כולה ערוכה ומוכנה לשובו לקבל אותו באהבה גדולה ובדמעות של שמחה. בשם תושבי עיר האבות אני מברך את איתן בברכת 'ברוך שובך הביתה' - וכולנו ממשיכים להתפלל לשובם של כלל החטופים החללים במהרה ולניצחון ביד רמה על אויבינו".

מרגש: איתן מור חוזר הביתה דוברות מועצת גוש עציון

מוקדם יותר השתחרר מור ממחלקת השבים בבית החולים בילינסון. אביו, צביקה, אמר: "ברוך השם 'מחלקת השבים' נסגרת היום וכולנו תפילה שלא תקום לעולם 'מחלקת שבים' במדינת ישראל. אמן שאנחנו נהיה ההורים האחרונים שחטופים להם ילדים והם חיים בגיהינום הזה".

איתן מור משחזר ללא קרדיט

עם שחרורו מבית החולים פורסם סרטון של איתן משוחח עם אליהו ואבישג ליבמן, הוריו של אליקים ליבמן הי"ד, שנרצח באותו יום בעת שניסה לסייע לפצועים באזור רעים, ומשתף בזיכרונות הקשים מהזירה.

בסרטון שתיעד את השיחה ואושר לפרסום על ידי משפחת מור, נשמע איתן מתאר את הרגעים הראשונים של הירי בחורשה.

"התחילו ממש להגיע הרבה אנשים לכיוונינו, והתחילו לרסס ממש קרוב אלינו. פשוט נשכבנו על הרצפה. ואני שומע את האנשים מפוחדים, ובנות בוכות. ואנחנו אומרים: זה תבור, זה גולני מצילים אותנו - ואין לנו מושג מה קורה".

מור, שנחטף יחד עם רום ברסלבסקי, מתאר את המתח בשטח: "היה אזור דו-מפלסי, כמו בקעה כזאת שם בחורשה, ומלא אנשים נשכבו שם".

בהמשך הוא מתאר את ניסיונותיו ליצור קשר: "אמרתי אני אתקשר לאבא, ואז נזכרתי שהיום חג ואבא בלי הטלפון. התקשרתי לאלי (דוד), אני עושה לו וידאו כזה ואני אומר לו: 'תתקשר לצה"ל, מה הולך פה?!' אמרתי לו חבר שלי לא עונה. ואז קיבלתי הודעה מאליקים: 'אני באוהל עם הפצועים'".

מור מוסיף: "פשוט הלכתי לבקעה ימינה, ובאתי כזה, אמרתי לרום - אני הולך לאליקים, אני חייב לראות מה איתו".

אליקים ליבמן הי"ד חילץ באותו בוקר תחת אש מספר רב של משתתפים מהמסיבה. כשחזר לאזור האמבולנס במטרה לסייע לפצועים, הגיעו מחבלים ורצחו את כל הנמצאים במקום.