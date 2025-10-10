בהלת בוקר בחוף הכרמל: כריש נצפה הבוקר (שישי) סמוך לחוף נווה ים, מדרום לעתלית. המציל בחוף הבחין בתנועה במים וקרא מיד לכל המתרחצים לצאת מן הים.

בתיעוד שהופץ מהאירוע נשמע המציל כורז, "לצאת כולם מייד". לאחר הופעת הכריש נאסרה הכניסה למים עד להודעה חדשה.

ממועצת חוף הכרמל נמסר, "בהמשך לדיווח על כריש שנצפה סמוך לחוף נווה ים, המועצה פועלת בתיאום עם רשות הטבע והגנים וכלל הגורמים הרלוונטיים. מתוך זהירות, ניתנה הנחיה שלא להיכנס למים עד להודעה חדשה. צוותים בשטח מלווים את האירוע ומוודאים את ביטחון הציבור".

ביום רביעי השבוע עיריית אשקלון הודיעה על סגירת חופי הרחצה בעיר בעקבות כריש שנצפה בים.

התושבים התבקשו להישמע להוראות המצילים, לצאת מהמים ולעקוב אחר ההנחיות.

לפני כשבועיים, נצפה כריש מול חוף י"א באשקלון שעורר בהלה דומה ושלט אזהרה הוצב במקום בכדי למנוע ממתרחצים להיכנס לים.

בחודש יוני האחרון תועד בחופי אילת כריש-לוויתן. אורכו יכול להגיע עד 12 מטרים ומשקלו כ-20 טונות.