דרעי על עסקת החטופים ללא קרדיט

יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, התייחס הבוקר (שישי) להסכם לשחרור החטופים ואמר כי מדובר בהישג חסר תקדים.

לדברי דרעי, "איש לא חלם שנשיג הסכם כזה להשבת החטופים. עד כה ההצעות שעמדו על השולחן דיברו על נסיגה מוחלטת מהרצועה, השארת שלטון החמאס והרמת דגל לבן".

הוא הוסיף, "מי פילל שנקבל את כל החטופים, החיים והחללים, ושחיילי צה"ל יישארו בשטח, שולטים בלמעלה מ־50% מהרצועה, עד לפירוק החמאס וכניסת כוח אחר? זהו נס עצום וסייעתא דשמיא אדירה".

בתוך כך, כוחות צה"ל החלו בשעות האחרונות לסגת מנקודות אחיזה ברצועת עזה לעבר הקו הצהוב, בהתאם לסיכומים שנקבעו בתכנית טראמפ לשחרור החטופים.

במהלך הלילה השלים צה"ל את פירוק המוצבים והמגננים שהוקמו בנקודות האחיזה מהן הוא צפוי להתפנות, והנסיגה צפויה להסתיים בשעה 12:00 בצהריים.

בשעה זו תיכנס לתוקף הפסקת האש באופן רשמי, ותחל ספירת 72 השעות שנקבעו בהסכם להשבת החטופים החיים.