הבלוגר העזתי סאלח אל-ג'עפראווי, שהתפרסם בתחילת המלחמה בשמחתו על שיגור הרקטות לעבר ישראל, חוסל אתמול (ראשון) ברצועת עזה בידי חמולת דע'מש, המזוהה כיריבה של חמאס.

אל-ג'עפראווי נודע במהלך המלחמה בסרטוני התעמולה שהפיץ ברשתות החברתיות. בנוסף, הוא היה מעורב ביוזמת גיוס המונים למען בית חולים בעזה - יוזמה שהתבררה כהונאה, לאחר שמשרד הבריאות בעזה הכחיש כל קשר אליה. על פי ההערכות, כספי התרומות, שהגיעו למיליוני דולרים, הועברו לכיסו.

על פי דיווחים מערוצים פלסטיניים, אל-ג'עפראווי נורה בחזהו שבע פעמים. לאחר חיסולו, פרסמו תושבים מעזה תמונות שבהן נראית גופתו כשלגופה הולבש וסט עיתונאי, כלעג לאופיו התעמולתי.

מקורות בחמאס מסרו כי בנו של בכיר הארגון באסם נעים נהרג אף הוא במהלך חילופי האש, לאחר שנורה בראשו. לפי מקורות לא רשמיים המזוהים עם חמאס, לפחות 11 אנשי הזרוע הצבאית של הארגון נהרגו בעימותים מול חמולת דע'מש בעיר עזה.