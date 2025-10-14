נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לאי-הזמנת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מנאום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכנסת.

מלשכתו נמסר כי "נשיא המדינה מדגיש כי החלטה שכזו מהווה פגיעה בממלכתיות ובכבוד רשויות השלטון, ומוסיף כי הדרתם ממעמד רשמי והיסטורי שכזה היא צעד בלתי מתקבל על הדעת, ודאי בימים של אחדות. צר לי מאד על האירוע הזה. זו פגיעה בממלכתיות ומעשה לא ראוי במיוחד ביום שכולו היה רוממות רוח ואחדות בעם", אמר הנשיא.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי תקף "על איזה נשיא בית משפט ויועמ"שית הנשיא הרצוג מדבר? פייק נשיא שלא מונה כחוק וחטף לעצמו את הנשיאות בכח הזרוע? על יועמ"שית שהודחה כחוק?" - כתב קרעי.

עוד הוסיף: "החרפה היא שנשיא המדינה מכיר בהחלטה של אדם אחד למנות את עצמו אבל לא מכיר בהחלטת ממשלה שהתקבלה כחוק להדיח את עו"ד בהרב מיארה. זו הפגיעה בממלכתיות. זו רמיסת האחדות".

יושב-ראש הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, הגיב לדברי נשיא המדינה, "מצער שנשיא המדינה מצפה שרק רשות אחת תהיה 'ממלכתית' ותנהג לפי הכללים, בזמן שרשות אחרת רומסת אותה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק", אמר אוחנה.

לדבריו, "הרשות השופטת שמה עצמה מעל העם ומעל הדמוקרטיה כשפסלה חוק יסוד - מהלך חסר תקדים במדינת ישראל, המבטל את הכרעת הרוב ועוד בזמן מלחמה. מי שרומס את הכנסת בהחלטותיו - לא יכול לצפות להזמנת כבוד ממנה. לא כל עוד אני יושב-הראש שלה".

אוחנה תקף גם את בהרב מיארה: "מי שגוררת רגליים בטיפול בהסתה ובהטרדות נגד נבחרי הציבור, ומסרבת לפעול נגד הדלפה חמורה של פרוטוקול סודי מוועדת החוץ והביטחון - לא יכולה לצפות להזמנת כבוד כשהיא מזלזלת ברשות המחוקקת".

השר איתמר בן גביר כתב "כבר שנים שבג"ץ רומס את הכנסת, את חברי הכנסת, את הממשלה ושריה, את הדמוקרטיה ואת הציבור שבחר בקלפי. ועכשיו הם מקוננים על רמיסת פרוטוקול כלשהוא. ביום שבג"ץ יפסיק לרמוס באופן בוטה את נבחרי הציבור, נעבור להתעסק בפרוטוקולים של טקסים".