הזמר והיוצר בן צור משחרר סינגל חדש בשם "שהשם ישמור עלייך". השיר משלב ביטויים של אמונה וזוגיות.

במילות השיר מתאר בן צור את שילוב האמונה בחיי היומיום: "תלינו על הקיר את הפרק של מזמור לתודה / ואת קוראת אותו כל פעם שאת קצת אבודה / ה' איתך תביני בחיים את לא בודדה".

בהמשך הוא שר: "רק תשמרי לי על הלב שלי שלא יקרע / כשהשכל והלב כבר ימצאו את השוויון / מרוב הטוב הזה תקופה אנלא מצליח לישון".

השיר עוסק גם בנושאים של אמונה ותשובה, ומסתיים בפזמון המרכזי, "שהשם ישמור עלייך / שהשם ישמור עליי / שהשם ישמור עלינו / שהשם ישמור".