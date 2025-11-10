הזמרים אמיר דדון ובן צור משתפים פעולה בשיר חדש בשם "ותן בלבנו", שיצא במסגרת פרויקט המוזיקה השנתי "ותן חלקנו". זהו שיתוף פעולה ראשון בין השניים.

הפרויקט, שפועל זו השנה השביעית, נולד מתוך מפגשי לימוד זוהר שבועיים של אמנים, יוצרים ומוזיקאים ישראלים.

במהלך השנים יצאו במסגרת הפרויקט שירים שהפכו ללהיטים גדולים, ובהם: "מתחילים מחדש", "שמור עלי", "אני מאמין", "פותח את ידיך", ו"לא לבד", בביצוע עומר אדם, אשר זכו לעשרות מיליוני צפיות ביוטיוב.

השיר החדש מפגיש בין אמיר דדון לבן צור. "שמחתי לקחת חלק בפרויקט עם הדואט 'ותן בלבנו', יחד עם בן צור, היקר והמוכשר", מספר דדון, "מאמין שבכוחו של הפרויקט לחבר בין אנשים שונים במהותם ובדרכם האמונית באמצעות המוסיקה. מקווה שהיצירה הזו תפיץ אור ותקווה בעם שלנו".

גם בן צור התייחס לשיתוף הפעולה ואמר, "שמח לקחת חלק בפרויקט שמביא משהו אמיתי, שנוגע ללב, במקומות הפשוטים והטהורים של החיים. 'ותן בלבנו' הוא מפגש בין אמת למוזיקה. העבודה עם אמיר הייתה מפגש נשמות - יש בו אור מיוחד ויחד הצלחנו ליצור רגע של כנות ופשטות".