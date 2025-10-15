הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אישר את המלצת מפקד פיקוד הדרום לפתוח מחדש את חוף זיקים לציבור הרחב, בהתאם להערכת המצב המבצעית.

על פי הודעת צה"ל, ההחלטה התקבלה בתיאום עם המועצה האזורית חוף אשקלון, ובמסגרתה בוטל צו השטח הצבאי הסגור שחל על האזור מאז תחילת המלחמה. החוף ייפתח לציבור החל ממחר, יום חמישי.

בצה"ל הדגישו כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול להגנת תושבי הנגב המערבי, וכי פתיחת החוף מהווה צעד נוסף בתהליך שיקום המרחב. עוד נמסר כי "הושקעו כלל המאמצים כדי לאפשר את פתיחת החוף לציבור הרחב בצורה המיטבית והבטוחה ביותר".

בשבעה באוקטובר חדרו למרחב זיקים 38 מחבלים מהים על גבי שבע סירות. בלחימה 32 מהמחבלים חוסלו.

22 מהמחבלים חוסלו על ידי כוחות חיל הים בחוף זיקים: 14 מתוכם חוסלו בתוך המים, טרם הגעתם לחוף, ו-8 מחבלים חוסלו על קו החוף. 4 מחבלים חוסלו בסמוך לקיבוץ זיקים, 2 מחבלים חוסלו במש"א ארז ומחבל נוסף חוסל בדיונות מדרום לקצא"א.

לאחר מסע הטבח ופינוי האזרחים הפצועים, חוסל מחבל אחד באזור סוכת המציל ושני מחבלים נוספים חוסלו במיגונית בגשר נחל שקמה.

מרגע החדירה של הסירה הראשונה את הגבול הימי ועד לנחיתת הסירה השביעית עברו 16 דקות.

בהתקפה האכזרית על המרחב נרצחו 17 אזרחים (בחוף זיקים) ונפלו שני אנשי כוחות הביטחון (חלל צה"ל אחד וחלל שירות הביטחון), תוך חירוף נפשם בהגנה על המרחב.