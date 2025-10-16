חקירת קרב היריות בכביש 443 אתמול במהלכו נהרגו שני בני אדם מעלה כי החשודים התחזו לשוטרים ורדפו אחרי יעדי החיסול שירדו מהג'יפ - ורצחו את איש המילואים סרגיי מתתוב, עובר אורח חף מפשע שנקלע לזירה.

מהחקירה עולה כי צמד המתנקשים רכבו על אופנוע שדומה לזה שמשתמשים בו שוטרי יס"מ, כולל מעילי שוטרים, אורות משטרה ודגמ"ח צבאי. הם נצמדו לג'יפ הרוביקון בו ישבו היעדים שלהם, ובשלב מסוים פתחו בירי.

יושבי הג'יפ הפצועים פרקו מהרכב והתחילו לברוח. אחד המתנקשים ירד מהאופנוע והתחיל לירות לעבר היעדים שלו. אלה הסתתרו מאחורי רכבו של מתתוב שעצר, וככל הנראה ירד גם הוא מהרכב מתוך מחשבה שמדובר בפיגוע ועליו לסייע, ונקלע לקו האש ממנו קיבל פגיעה קטלנית.

לוחמים מיחידה מיוחדת שהיו באזור שמעו את צעקות האזרחים שקראו "מחבלים", והצליחו לפגוע באחד מרוכבי האופנוע, שבהמשך נקבע מותו. רוכב האופנוע נעצר מאוחר יותר במחסום משטרתי.

מוקדם יותר פורסם כי סרגיי מתתוב הוא עובר האורח שנורה למוות אתמול (רביעי) כשנקלע במקרה לזירת ניסיון החיסול הפלילי בכביש 443.

מתתוב, תושב חדרה, עבד כמהנדס מחלקת פרוייקטים בחברת "קן התור" ושירת במהלך המלחמה מאות ימי מילואים.

מלבד מתתוב, נרצח בניסיון החיסול אדם נוסף ושניים נפצעו קשה כששני רוכבי אופנוע ירו אל ג'יפ נוסע. כוחות הביטחון ערכו מצוד אחר המתנקשים, ירו לעברם והרגו אחד מהם.

מפקד מחוז מרכז של המשטרה, ניצב יאיר חצרוני, תיאר את ניסיון החיסול והמעצר. "יש לנו שני עצורים, כאשר אחד מהם נפגע בהמשך ולאחר מכן מת, יש לנו עצור נוסף שנעצר בסריקות על ידי השוטרים שלנו. הייתה פה תגובה מהירה מאוד - והאירוע מתוחקר".