השחקן ולוחם סיירת מטכ"ל ידין גלמן, שנפצע באורח קשה בקרבות השבעה באוקטובר, הנחה היום (חמישי) את טקס הזיכרון הלאומי לחללי מלחמת חרבות ברזל שנערך בהר הרצל.

בריאיון בעמדת ערוץ 7 בהר הרצל סיפר גלמן על תחושת השליחות ביום הזה, "אין דרך שהיא יותר מכובדת בשבילי להנציח את החברים שנפלו. נפלו לנו עשרה לוחמים באותו יום מהיחידה, ועוד לוחם לא מזמן. הדרך הכי טובה שאני יכול להנציח אותם היא דרך לספר את הסיפור שלהם בטקס הזה".

גלמן, שנפצע במהלך הלחימה, הוסיף כי הוא מרגיש חיבוק גדול מצד עם ישראל, "אני נלחמתי גם בצוק איתן, אני לא יודע איך היה אז לפצועים, אבל היום החיבוק שאנחנו מקבלים, התמיכה, התחושה שכולם הולכים איתך את המסע - זו תחושה שכל פצוע מרגיש במדינת ישראל".

בהמשך דבריו התייחס גלמן גם למושג "בזכותם", הנאמר בימים אלה בהקשר ללוחמים שפעילותם הביאה לשחרור החטופים, "חד משמעית. בזכות כל הנופלים, הפצועים והלוחמים אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום".

על ההתמודדות האישית והגעגוע לשירות המבצעי סיפר, "זה הדבר שאני הכי מתגעגע אליו כרגע. כל היחידה יודעת שביום שאני יכול לחזור - אני חוזר. ברגע שאוכל להחזיק נשק ולשים עליי וסט, אני שם".

לקראת סיום הריאיון הוא התייחס לאחדות העם, "כשאתה רואה את כולם שרים יחד את 'התקווה' על הר הרצל - אתה מבין שהמחנה המשותף שלנו חזק מהדברים שאנחנו חלוקים עליהם. אין ספק שרק ביחד ננצח ורק ביחד נקום מהקושי שאנחנו עוברים היום".