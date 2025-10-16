מוטי וידר, אביו של סמ"ר אלישיב איתן וידר הי"ד, מפקד כיתה בסיירת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון, נאם היום (חמישי) בטקס הזיכרון הלאומי לחללי מלחמת חרבות ברזל שנערך בהר הרצל בירושלים.

בריאיון בעמדת ערוץ 7 בהר הרצל סיפר וידר על השכול במשפחתו - על אביו שנהרג במלחמת יום כיפור ועל בנו שנפל בקרב. "אבא שלי נהרג כשהייתי בן חודשיים", סיפר. "לקראת יום הולדת שנה הוא הובא לקבורה".

על מקורות הכוח והאמונה שלו אמר, "זה מגיע מאמונה. ריבונו של עולם נותן לנו משימות, כש‏הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו באתגרים, אז מן הסתם הוא מאמין בנו".

וידר ציטט את דברי בנו אלישיב ביום הולדתו, "‏אם הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בעוד שנה, כנראה זה סימן שהוא מאמין בי. אז אני צריך למלא את השליחות שלי עוד שנה".

על דמותו של אלישיב אמר, "‏הוא היה בעיקר איש של ענווה. הוא ממש הסתיר את העומק שלו, אנחנו מגלים השנה... 22 שנה גידלנו אותו והשנה הוא מגדל אותנו. אנחנו מגלים דברים שלא ידענו, שומעים סיפורים מהחברים".

בדבריו סיכם, "‏עם ישראל צריך להיות מאוד נחוש בלחימה שלו באויבים... אנחנו צריכים לשדר את השדר שלנו, של אחדות ולכידות. הכאבים שמכאיבים לנו בדרך צריכים ללמד אותנו להמשיך עם הכאב. ולהמשיך בכל הכוח עד הניצחון".