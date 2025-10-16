תושבי כפר סבא מקבלים במחיאות כפיים ודגלי ישראל את איתן הורן עיריית כפר סבא

התרגשות גדולה בכפר סבא: מאות תושבי העיר הגיעו היום (חמישי) לקבל את פניו של איתן הורן, בן העיר, ששב לביתו לאחר שנתיים בשבי החמאס.

איתן, שנחטף יחד עם אחיו יאיר במתקפת השבעה באוקטובר, שב לישראל השבוע, ולאחר שהתאחד עם אחיו, אימו ושאר בני המשפחה ועבר שלושה ימים של טיפול והשגחה בבית החולים - שב היום אל ביתו שבכפר סבא.

תושבים רבים הגיעו אל הרחוב שבו מתגורר איתן עם אימו, רותי סטרום - שלאורך השנתיים האחרונות נאבקה ללא הפסקה להשבת בניה מהשבי. התושבים קיבלו את פניו עם בלונים, דגלים, שלטים וברכות חמות.

איתן הורן שוחרר מהשבי יחד עם עוד 19 חטופים, ביניהם גם אביתר דוד וגיא גלבוע דלאל, בני העיר שנחטפו ממסיבת הנובה. לצד ההתרגשות והשמחה על שובם, מחכה העיר גם להשבתם של עוז דניאל והדר גולדין.

ראש העיר, רפי סער, מסר: "היום הוא יום של שמחה לצד עצב. יום בו אנו מקבלים באהבה את איתן היקר הביתה ומתכנסים לזכור את אירועי השבעה באוקטובר, המצוינים היום במסגרת יום הזיכרון הלאומי. זהו יום שממלא את הלב באור ותקווה. איתן האהוב שרד את התופת וחזר אלינו".

"אנחנו מודים לאל על שובו ומחבקים אותו ואת משפחתו באהבה גדולה. לצד השמחה, ליבנו ממשיך לייחל ולהתפלל לשובם של עוז דניאל והדר גולדין, ושל כל מי שעדיין לא חזר. לא ננוח עד שכולם יהיו שוב בבית".

צילום: רמי זרנגר

צילום: רמי זרנגר

צילום: רמי זרנגר