תיעוד חדש של סינוואר לאחר החיסול דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (חמישי) תיעוד חדש מרצועת עזה בו נראה מנהיג חמאס יחיא סינוואר לאחר חיסולו לפני שנה. לצד סינוואר במבנה נראים שטרות רבים של 200 שקלים.

את סינוואר חיסלו לוחמי צוות הקרב של חטיבת ביסל"ח שפעלו תחת אוגדת עזה (143), לאחר שנמלט למבנה בשכונת תל-סולטאן ברפיח.

לאחר חקר ופעילויות נוספות במרחב, כוחות צה"ל השמידו את המבנה בו חוסל סינוואר.

הכוחות השמידו את המבנים במרחב, בהם נמצאו עשרות פריטי אמל"ח, פירים ובהם היו היתקלויות עם המחבלים הנוספים.

תיעוד מהשמדת המבנה מספר ימים אחרי דובר צה"ל

"סינוואר התחבא במרחב שכוחותינו כיתרו לאורך תקופה ארוכה", אמר לאחר החיסול דובר צה"ל דאז דניאל הגרי. "אנחנו לא ידענו שהוא שם, אבל המשכנו לפעול בנחישות. הכוחות איתרו את סינוואר עם אפוד, אקדח ו-40 אלף שקל במזומן. הוא ברח וכוחותינו חיסלו אותו".

"לא היו חטופים עם המחבלים שחיסלנו", הבהיר הגרי. "הכוחות סורקים כעת במרחב ונוהגים בזהירות המתבקשת".