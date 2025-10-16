בגלריה ביישוב עפרה תיפתח תערוכה ייחודית בשם "אדמים ושמים", המציגה את ציוריו של האמן דוד פיש לצד יצירותיו של בנו, סרן איתן פיש הי"ד, לוחם שריון שנפל בקרב ברצועת עזה במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

את יוזמת הקמת התערוכה הובילה בעלת הגלריה, רות פסדר, שפעלה בשנים האחרונות לשכנע את פיש להציג את יצירותיו במקום.

אחת היצירות של איתן, שתוצג בתערוכה, היא מפת ארץ ישראל שיצר במסגרת פרויקט סביבתי בבה"ד 1, כשנה לפני נפילתו.

דוד סיפר, "במסגרת הפרויקט איתן וחבריו חידשו תבליט ישן של מפת הארץ שהיה מוצב בבסיס. איתן הוסיף על כך מפה מודפסת עם כל חבלי הארץ: הנגב, הגליל, השומרון ועוד. הוא למד בעצמו תוכנה גרפית ועשה עבודת מחקר כדי לדייק בפרטים. היום המפה הזו מוצבת ברחבת מקבלי הפנים בבה"ד 1".

לצד המפה תוצג יצירה שנמצאה בחדרו של איתן לאחר מותו - ציור של חייל המחזיק ילד, כשברקע נראים עקבות זחל של טנק. לדברי המשפחה, היצירה מבטאת את תחושת שליחותו של איתן, שביום הראשון למלחמה נחטפו שניים מחבריו. בשבוע שעבר הושבה גופתו של אחד מהם, דניאל פרץ הי"ד, דבר שהמשפחה רואה בו סגירת מעגל.

"הציור הוא שפה של הנשמה", מספר דוד. "החיבור שלי עם איתן בא לידי ביטוי גם בתחום האמנות. הייתי מצייר בשעות הלילה, וגם הוא, כשהיה מגיע בסופי שבוע, היה עוסק בציור. היינו יושבים כל אחד בפינה שלו, ומדי פעם מתייעצים ומראים אחד לשני את העבודות. זה היה חלק מהחיבור שלנו. מטרת הצגת הציורים היא לעורר משהו בנפש של הצופה. אני מרגיש סיפוק כשאנשים מתבוננים בציור וזה נוגע בהם. זוהי גם הדרך שלנו, ההורים, לחשוף את העולם של איתן, את הכישרונות הרבים שהיו לו, שהאמנות היא רק אחד מהם".

הציור של איתן צילום: ללא קרדיט

שם התערוכה, "אדמים ושמים", נבחר על ידי דוד ומבטא את החיבור בין האדם, האדמה, המים והשמים - מוטיבים שהעמיקו עבורו מאז נפילת בנו. "מאז שאיתן נפל, האדמה והשמיים קיבלו משמעות חדשה. האדמה היא המקום שבו הבן שלי טמון. השמיים הם המקום שבו הוא נמצא. לאחר נפילתו מצאתי את עצמי מתחבר למים, יצאתי לשיט מספר פעמים. המילה 'אדמים' מהדהדת בתוכה גם אדם, דם ומים - מוטיבים בעלי משמעות חזקה עבורי, שמופיעים גם בציורים החדשים שלי".

התערוכה תיפתח במוצאי שבת הקרובה ותוצג בגלריה בעפרה עד לתחילת חודש כסלו. הגלריה, שהוקמה לזכר אימה של בעלת המקום ולרי פלקס ז"ל, מהווה חלק מהתנופה האמנותית והקהילתית של היישוב, שחגג השנה 50 שנה להיווסדו וממשיך להתפתח בשכונות חדשות.