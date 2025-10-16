זירת ההתנגשות בכפר סבא תיעוד מבצעי מד"א

מיכאל וולדמן, בן 52 ותושב כפר סבא, נהרג היום (חמישי) כשנהגת טסלה איבדה שליטה על רכבה והתנגשה בבית הקפה "נונו מימי" בעיר.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים מאיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הנהגת, שנפצעה באורח קל, פונתה אף היא לבית החולים כשהיא בהלם. עדי ראייה מסרו כי נשמעה צועקת בזירה, "מה עשיתי, מה עשיתי."

יעל, בת זוגו של וולדמן, אמרה בבכי: "הלם. מיכאל היה איש מדהים." ויקי לוי, חברתו ממשרד הנדל"ן והשיווק "מידטאון", כתבה: "הלב שבור. טרגדיה נוראית פקדה אותנו. מיכאל, איש יקר וחבר טוב. הלב מרוסק. אתה כבר חסר לי."

ורד ניסן, חברתו לעבודה, כתבה: "נסתרות דרכי האל. מיכאל ישב הבוקר בבית קפה כשנהגת נכנסה במהירות לתוכו ופצעה אותו אנוש. בדרכו לבית החולים קבעו את מותו. זה אובדן בלתי נתפס. בחור מבריק ונדיב שזכה לא אחת כסוכן מצטיין. הלב נשבר".

וולדמן, גרוש ואב לשתי בנות, הותיר אחריו משפחה, חברים וקהילה כואבת. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.