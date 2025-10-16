על רקע החזרת החטופים, ראש הישיבה מגור הרב שאול אלתר קרא לחסידיו להתחזק ברוחניות, בתורה ובמידות טובות.

"מאז תחילת המלחמה, לפני כשנתיים, אמרו בבית מדרשנו יום יום ספר תהלים", אמר במהלך דברי התעוררות שנשא בהקפות שניות. "היום אנו זוכים לראות חיוך מהשמים. אחרי הצרות הקשות שידענו בהן נשפך דם יהודי כמים, אנו רואים את ישועת ה'".

ראש הישיבה הוסיף כי לאחר שהתקיים הפסוק "ושבו מארץ אויב", יש לצפות למימוש חלקו השני של הפסוק: "ושבו בנים לגבולם", שמשמעותו, לדבריו, חזרה של העם כולו אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה, אל המידות הטובות.

"כולנו שבויים בידי היצר הרע, ושאיפתנו היא להשתחרר ממנו ולצאת לחרות", אמר.

במהלך המעמד כובד ראש עיריית ירושלים משה ליאון באמירת "מזמור לתודה" כסימן הודיה על שחרור החטופים מעזה.