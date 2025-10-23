ראש ישיבת גור, הרב שאול אלתר, שיגר היום (חמישי) מכתב למשפחת אנגרסט, בו הביע את רגשותיו בעקבות שחרורו של מתן לאחר כשנתיים בשבי חמאס ברצועת עזה.

במכתבו, סיפר הרב אלתר כי הוריו של מתן הגיעו לחדרו והביאו עימם תמונה של בנם - תמונה שנשמרה בלבו לאורך כל התקופה. "אך עתה", כתב, "יש תהילה לה' את המקור ואין צורך בתמונה".

בהמשך דבריו שיבח את האמונה וההתחזקות הרוחנית שמצא אנגרסט דווקא מתוך הקושי בשבי. הוא הוסיף והודה לבורא עולם "על המתן - גם על הבן ששב, וגם על המתנה שזכינו בה עם חזרתו לארץ החיים".

מקורביו של הרב סיפרו כי במעמד ההקפות השניות בשמחת תורה נשא הרב דברים נרגשים כהודאה מיוחדת לשובם של החטופים. בנוסף נמסר כי מאז יום שמחת תורה לפני שנתיים, הקפיד ראש הישיבה לומר בכל יום ספר תהילים שלם.

"מנהג זה, שנשמר בבית מדרשו בכל יום אחרי תפילת מנחה, המשיך עד יום שמחת תורה האחרון - אז התבשר עם ישראל על חזרתם של חלק מהחטופים לחיק משפחותיהם", אמרו.

אנגרסט, בן 20, שוחרר בשבוע שעבר לאחר שנתיים בשבי. בראיונות שמסר עם שובו סיפר על התנאים הקשים בהם הוחזק ועל החיזוק הרוחני שמצא בתקופה זו. לדבריו, התעקש לקבל תפילין וסידור גם במעמקי השבי, ואף הביע נכונות "להיכנס שוב לעזה כדי להחזיר את החללים".