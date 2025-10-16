במפגש מיוחד לציון שנה לפציעתו הקשה של איתמר גלינסקי בלבנון, שנערך בסניף תנועת עזרא בשכונת רמות בירושלים, נכחו משפחה, חברים ולוחמים שסיפרו על הרגעים הקשים והניסים הגדולים.

רב הגדוד, הרב אלישיב הכהן, שיבח את ההורים של איתמר על עמידתם האיתנה וההתמודדות האמיצה עם מציאות חדשה ולא מוכרת.

אביו של איתמר, הרב אליעזר גלינסקי, ציטט באירוע את הרב יוסף צבי רימון ואמר, "קריאת זו הילולה - הניסים שבטבע, עצם הסיפור של הסיפור הוא ההלל".

הוא שיתף כי בעת הפציעה, איתמר הועבר מבית החולים בנהריה לירושלים במסוק ולא באמבולנס, בשל חשש למהומות בכבישים בעקבות פיטוריו של שר הביטחון יואב גלנט באותו לילה.

בני המשפחה התלבטו לאן להעביר את איתמר להמשך טיפול, עד שקרוב משפחה רופא המליץ על בית החולים עין כרם. "זה קרוב לחברים מהישיבה, וזה חשוב לטיפול לא פחות מהשיקולים הרפואיים".

הבחור הראשון שניגש אל איתמר מיד לאחר הפציעה שיחזר, "היית בטוח שזהו. שלא נראה אותו יותר. גם אחר כך בבית חולים היה נראה מצב לא טוב בכלל. ברוך ה' ראינו ניסים גלויים".

איתמר עצמו סיפר באירוע על תחושת ההשגחה שחש לאורך הדרך, "דווקא בימים של המלחמה שנראה שהכל בלאגן ולא רואים את הקב"ה, צריך לדעת שהקב"ה מנהל את העניינים וגם משגיח על כל המקרים הפרטיים, כמו הפציעה שלי והרפואה שהוא הביא והשגיח".