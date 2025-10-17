ריקודים באירוע צילום: באדיבות המצלם

שכונה חדשה ובית כנסת חדש נחנכו אתמול (חמישי) בסמוך לישוב תלם שבהר חברון.

השכונה החדשה, 'שכונת אורי', ובית הכנסת 'היכל אורי', נבנו לזכרו של קצין גולני, סרן אורי מרדכי שני הי"ד שנפל לפני שנתיים, בשמחת תורה, בקרבות הגבורה סמוך למוצב כיסופים.

במהלך האירוע החגיגי הוכנס גם ספר תורה לזכרו של שני לבית הכנסת החדש שבשכונה.

באירוע, שנערך בשיתוף המועצה האזורית הר חברון ותנועת ההתיישבות אמנה, השתתפו מאות, בהם בני משפחתו של אורי, שרים, רבנים, לוחמים, חבריו ואישי ציבור.

בין המשתתפים הגיעו גם משפחות שכולות, חברי פורום הגבורה והנהלת הפורום, אשר האב יהושע שני משמש כיו"ר הפורום, בהם איציק פיטוסי, איציק בונצל, יעקב ניצן, אסף זולדן, דוד טהר, בנימין ויזל, עופר גרינבאום ומשפחות נוספות.

בנוסף השתתפו באירוע רבנים, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור בהם: השר בצלאל סמוטריץ', השר שלמה קרעי, השר עמיחי אליהו, מייסד תנועת אמנה זאב (זמביש) חבר, ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי, ראש המועצה המקומית קרית ארבע ישראל ברמסון, הרב דב ליאור, הרב שמואל אליהו ונוספים.

במהלך הערב הוקרנה ברכה מיוחדת של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשפחת שני ולמתיישבי השכונה החדשה. בברכתו התייחס נתניהו לפורום הגבורה: "אורי היה גיבור ישראל, וגם אתם גיבורים. העזרה שאתם נתתם לי, יהושע בראש פורום גבורה, פשוט אי אפשר לתאר את חשיבותה, היא חזקה אותי, היא חזקה את רוחו של העם, כדי שנגיע ליום הזה. מגיעים אליו עם כאב, אבל גם עם גאווה גדולה, גאווה גדולה ואמונה גדולה בנצח ישראל, באלוהי ישראל, במורשת ישראל, בעם ישראל. שאו ברכה גדולה מאוד".

"ממקום של כאב צומח אור גדול", אמרו במשפחת שני. "היכל אורי ושכונת אורי הם עדות חיה לכך שעם ישראל לא נשבר - הוא קם ובונה, מאמין ומאיר. "קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ה' עלייך זרח".

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון