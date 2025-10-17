מחבלים ידו הלילה (שישי) אבן לעבר ניידת טיפול נמרץ של מד"א שהייתה בנסיעה דחופה בכביש 310 לטפל בפצוע קשה מירי בעיר רהט.

האבן ניפצה את השמשה הקדמית, חדרה לתא הנהג ופגעה בפרמדיק בן 40 שישב לצד הנהג. כתוצאה מכך נשברה ידו, והוא פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

מד"א עדכן כי נגרם נזק לרכב, ותלונה הוגשה למשטרה. צוותים שהגיעו לזירה ברהט פינו לבית החולים פצוע באורח בינוני.

מנכ"ל מגן דוד אדום, אלי בין, מסר, "זהו אירוע חמור שמעמיד בסכנה את חייהם של צוותי מד"א, שפועלים יומם ולילה כדי להציל חיים. לא ייתכן שמי שמגיע להעניק טיפול רפואי יותקף בדרך. אנחנו סומכים על משטרת ישראל שתפעל במהירות ובנחישות לעצור את התוקפים ולמצות עמם את הדין במלוא החומרה".

בתוך כך, בפעילות של המשטרה בעיר רהט, רכב חשוד שלא נענה לקריאות השוטרים ניסה להימלט ופגע בניידת משטרה.

במהלך המרדף ביצעו השוטרים ירי לעבר הרכב עד למעצרו. הנהג, תושב הפזורה הבדואית בשנות ה-20 לחייו, נעצר לחקירה. ארבעה שוטרים נפצעו באורח קל ופונו לסורוקה.