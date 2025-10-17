אביו של סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, שנחטף ונרצח בשבי חמאס והובא אתמול (חמישי) למנוחות, סיפר בראיון לחדשות 12 על מעשה גבורה יוצא דופן שביצע בנו ביום חטיפתו.

"מעשה הגבורה האישי של תמיר בא לידי ביטוי במשהו שאי אפשר היה לספר עליו, סיטואציה מסוימת שנחשפנו אליה לפני כשנה", אמר.

האב שיתף כי ברגע שנחטף בנו לרצועת עזה יחד עם ניק בייזר ז"ל, הוא שמר על קור רוח והשתמש בתושייה יוצאת דופן. "ברגע שתמיר נחטף, הוא התעשת ממש תוך דקות ספורות, ובדה סיפור מלבו במטרה להינצל ולהציל את עצמו. במטרה לא לחטוף מכות ולא להיפגע, ואולי ליצור מצב שהוא יהיה משוחרר, בתהליך מהיר או שונה".

נמרודי הוסיף כי ברכב היו ארבעה מחבלים. "במהלך הנסיעה שאלו את ניק מאיפה הוא, אז הוא אמר, 'אני מישראל', ואז הם הכו את ניק וקיללו אותו. אז כאשר הם שאלו את תמיר, מאיפה אתה? תמיר ענה בטון רגוע מאוד - 'אני מעיראק'".

לדבריו, תמיר הבין שישראל לא טובה לו ולכן אמר שהוא מעיראק. "ויש המשך לשיחה, הוא בעצם בדה סיפור מליבו. מי שמכיר או הכיר את תמיר, יודע שתמיר אלוף בלספר סיפורים ושהוא יכול לשכנע אותך בסיפור שהוא ממציא באותו רגע ואתה מאמין לו בסוף. זה סיפור גבורה קטן שלו עם עצמו. סיפור על איך הוא התמודד עם הסיטואציה שהוא נקלע אליה, סיפור על תושייה בלתי רגילה".