לשכת ראש הממשלה מסר לאחר חצות כי ישראל קיבלה לידיה באמצעות הצלב האדום שני ארונות של חטופים חללים.

הארונות נמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה, משם יועברו לישראל ויתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי תא"ל הרב אייל קרים. לאחר מכן יועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחות.

"כל משפחות החטופים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון. הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס", נמסר.

עד כה, במסגרת הסכם הפסקת האש, שוחררו 20 חטופים חיים משבי ארגוני הטרור ברצועת עזה ו-10 חטופים חללים.

בעקבות העיכוב בהשבת כלל החללים החטופים בהתאם להסכם בין ישראל לבין חמאס, מלשכת ראש הממשלה נמסר הערב כי נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. עוד נמסר: "פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם".

במטה משפחות החטופים בירכו על ההחלטה שלא לפתוח את מעבר רפיח, אך מסרו: "יחד עם זאת, אל לממשלת ישראל לסמוך על המתווכות - עליה להוביל קו תקיף מול החמאס ולדרוש את השבת כל 18 החטופים ללא יוצא מן הכלל ולהפעיל את כל המנופים שברשותה. על הממשלה להצהיר שלא תמשיך ביישום ההסכם עד שלא יושבו כל החטופים החללים בהתאם למתווה טראמפ".