קבלת פנים לאחים גלי וזיוי ברמן תניא ציון וולדקס Tanya Zion-Waldoks

מאות תומכים מקהילות כפר עזה ובית גוברין קיבלו אחר הצהריים (ראשון) את פניהם של שורדי השבי גלי וזיו ברמן, עם הגעתם לקיבוץ בית גוברין לאחר שחרורם מבית החולים היום.

השניים, אחים תאומים שנחטפו לרצועת עזה ב-7 באוקטובר, הושבו ארצה ביום שני האחרון. אמש הם פרסמו מסר מצולם ראשון.

"לעם המדהים שלנו, רגע לפני שאנחנו משתחררים מבית החולים, רצינו לעצור לרגע ולהגיד תודה. למשפחה, לחברים והחברים שלנו ולכל מי שהיה שם בשבילנו מרחוק ומקרוב", אמרו השניים.

"תודות גדולות שהייתם שם בשביל אמא שלנו, לתמוך בה. הרגשנו את זה בכל רגע במנהרות וזה נתן לה ולנו את הכוח להמשיך".

"לא נשכח את המשפחות השכולות שבאותו יום ארור איבדו את היקר להן מכל", הוסיפו. "אנחנו לא שוכחים את החטופים והחללים שעדיין לא שבו הביתה. עד החטוף האחרון אנחנו לא ננוח".

השניים הודו גם למשפחות חללי צה"ל וכוחות הביטחון, והדגישו כי "בזכות הבנים והבנות שלכם אנחנו וכל החטופים בבית". הם הזכירו גם את ה"פצועים בגוף ובנפש", ואת "החיילים הגיבורים שלנו", והודו "על האומץ, המסירות והלב - תודה שנלחמתם כדי שנהיה כאן, שנוכל שוב לחבק, לנשום ולחיות".

המסר המצולם הראשון של התאומים זיו וגלי ברמן מתוך האינסטגרם

לאחר מכן חיבקו השניים זה את זה ואמרו: "אנחנו בבית, עם המשפחה והחברים, במקום בטוח, עטופים בחום ובאהבה. אנחנו בסדר. אמנם מחכה לנו תהליך שיקום, אבל את המבחן הרפואי בשיבא עברנו בהצלחה - ותודה לכל הצוות שם על הטיפול המסור, הסבלנות והלב הרחב".

הם התבדחו והוסיפו: "בקרוב נראה שוב את הים, נצעק במשחקים של מכבי ונבין מה זה ה-Chat GPT הזה שכולם מדברים עליו. נתחיל את השיקום שלנו. אז שוב תודה לכולכם, עם ישראל חי".