חמישה חודשים לאחר השתתפותה באירוויזיון 2025, שורדת הטבח במסיבת הנובה יובל רפאל משיקה מיני-אלבום ראשון הנושא את השם 22:22.

האלבום, EP, כולל שלושה שירים מקוריים, כאשר בשניים מהם, “ומה איתך” ו“יידלק האור”, הייתה רפאל שותפה לכתיבת המילים.

לדבריה, המספר 22:22 מלווה אותה בשנתיים האחרונות ומסמל עבורה מסר אישי של "את בדרך הנכונה". בשיר "כמה אהבתי" שרה יובל: "כל מילה שבשירים שלי זו חתיכה קטנה מהחיים שלי".

רפאל אמרה, "אין יום שאני לא רואה את שילוב הספרות 22:22 מופיע איפשהו. זה מלווה אותי. הדבר הקטן הזה מחזיק את הנפש שלי שמתקדמת ברוגע, בשקט ובשלווה. רציתי לסמן בו את מה שמלווה אותי כל כך חזק ובכזו עקביות כבר שנתיים. זו הפעם הראשונה שאני מוציאה שירים שלי! זה מרגש, מפחיד, משמח וכל זה - זו הדרך הנכונה שלי".