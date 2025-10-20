תיעוד ממצלמות קסדת אופנועני יחידת יואב דוברות המשטרה

מצלמות קסדתם של אופנועני יחידת יואב תיעדו מרדף אחר תושב הדרום שנהג בזמן פסילה, ללא לוחית זיהוי קדמית ועם לוחית אחורית מזויפת.

יחידת התביעות של המשטרה הגישה אתמול (ראשון) כתב אישום נגד הנהג, יליד 2003 ותושב הפזורה הבדואית בנגב. לפי כתב האישום, ביום שבת האחרון הוא נעצר בתום מרדף שניהלו אחריו שוטרי יחידת יואב של המחוז הדרומי.

במהלך הבדיקה התברר כי הנאשם נהג בזמן פסילה, ללא רישיון נהיגה תקף וללא ביטוח חובה. עוד נמצא כי הרכב שבו נהג חסר לוחית זיהוי קדמית, בעוד הלוחית האחורית שהוצמדה לו הייתה מזויפת.

בסרטון שתיעדו השוטרים נראה כי לאחר עצירתו, עבר הנהג למושב שלצד הנהג בניסיון להציג עצמו כנוסע. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע, בצירוף בקשה למעצרו ולפסילתו עד תום ההליכים.

מהמשטרה נמסר כי תמשיך לפעול לאכיפת החוק ולמצות את הדין עם נהגים המסכנים את הציבור.