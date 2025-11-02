נהג משאית בן 36 נפצע הלילה (ראשון) באורח קשה לאחר שנורה במהלך מרדף משטרתי בוואדי ערה, בעקבות ניסיון להימלט מכוחות המשטרה.

האירוע התרחש בכביש 65, כאשר הנהג פגע במספר כלי רכב במהלך בריחתו. לפחות שלושה נהגים נוספים נפצעו באורח קל.

על פי הודעת המשטרה, שוטרי תחנת עירון הבחינו במשאית ודרשו מהנהג לעצור. הנהג סירב להיענות להוראה, החל להימלט מהמקום ופגע בניידת משטרה ובכלי רכב נוספים. במהלך המרדף פתחו השוטרים בירי לעבר המשאית והצליחו לעצור את הנהג.

הנהג, שנפצע מירי בצוואר וברגליים, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים העמק בעפולה, ומצבו מוגדר קשה אך יציב. גם שלושת הנהגים שנפגעו באירוע פונו לבתי החולים לקבלת טיפול.

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר שוטרי תחנת עירון הבחינו ברכב חשוד והורו לו לעצור. הרכב החל בבריחה תוך שפגע במספר כלי רכב ובניידות משטרה וסיכן חיי אדם. שוטרי תחנת עירון חתרו למגע והחלו במרדף אחר הרכב החשוד, במהלכו פגע בניידות וברכבים אזרחיים. בשל סכנת חיים ביצעו השוטרים ירי והצליחו לעצור את החשוד. מהמקום פונו מספר נפגעים בדרגות פציעה שונות".