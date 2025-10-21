דניאל (דניה) נרודיצקי, רב-אמן שחמט יהודי-אמריקני, הלך לעולמו באופן בלתי צפוי בגיל 29. כך הודיעה משפחתו בהצהרה שפרסם מועדון השחמט "שרלוט", שבו היה חבר פעיל.

"בעצב רב אנו משתפים במותו הבלתי צפוי של דניאל. הוא היה שחקן שחמט מוכשר, פרשן ומחנך, וחבר אהוב בקהילת השחמט", נכתב בהודעה.

סיבת המוות לא נמסרה לציבור.

נרודיצקי נחשב לאחת הדמויות המובילות בזירת השחמט האמריקנית. הוא זכה בעבר באליפות העולם לנוער, ובשנת 2013, בגיל 18, הוכר כגרנדמאסטר.

מעבר להישגיו המקצועיים על הלוח, נרודיצקי היה גם מחנך שחמט ויוצר תוכן בעל השפעה רבה. הוא צבר מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, עם 340,000 עוקבים בטוויץ' ו-482,000 ביוטיוב.

סרטוני ההדרכה שלו, ניתוחי המשחקים האישיים והאישיות המרתקת שלו הפכו אותו לדמות מעוררת השראה, שפיתחה קהל עולמי ותרמה רבות לחינוך ושיפור שחקני שחמט ברחבי הגלובוס.