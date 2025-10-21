התעשייה האווירית חושפת את להט אלפא התעשייה האווירית IAI

התעשייה האווירית לישראל חשפה היום (שלישי) את "להט אלפא" - טיל נ"ט מתקדם ומונחה לייזר, בעל טווח פעולה של מעל 20 קילומטרים.

הטיל החדש מהווה את הדור הבא במשפחת טילי ה-LAHAT, הנמצאים בשימוש מבצעי של צה"ל וצבאות נוספים ברחבי העולם.

מערכת להט אלפא פותחה כמענה לצורך גובר בטילים מדויקים ובעלי יכולת פעולה בטווחים ארוכים, המאפשרים לחימה מנגד - כלומר, פגיעה במטרה ממרחק הנמצא מחוץ לטווח האיום.

להט אלפא מאפשר פגיעה במטרות בעלות ערך גבוה, גם כאשר אין קו ראייה ישיר, באמצעות התבייתות על ציון לייזר שמבוצע על ידי כוחות קרקעיים או אוויריים.

הטיל, באורך של שני מטרים ובמשקל של 25 ק"ג, מצויד בראש קרב בגרסאות שונות - נגד טנקים או רסס לפגיעה רחבה. הוא נועד לשיגור מכלי רכב קרביים וממסוקים, ודורש פחות משבוע הכשרה לתפעולו. ביות הלייזר נחשב אמין ויעיל במיוחד, גם מול מגבלות של GPS או חסימות תקשורת.

לדברי החברה, להט אלפא מסוגל לחדור מבנים, לפגוע במטרות נעות במהירות ואף לנטרל איומים בקו החוף. המערכת נשענת על עשרות שנות ניסיון של של התעשייה האווירית בפיתוח טילים וטכנולוגיות ביות מתקדמות.

להט אלפא צילום: התעשייה האווירית IAI

מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי אמר עם חשיפת המערכת: "מערכת להט אלפא משקפת את המחויבות שלנו לספק ללקוחותינו פתרונות מתקדמים בעלי ניסיון מוכח, כמענה לצרכים המשתנים בשדה הקרב המודרני. אנו גאים לחשוף טיל שפותח על בסיס עשרות שנות ידע ומומחיות בתחום הטילים וטכנולוגיות ההנחיה בלייזר. פיתוח זה משקף את יכולתנו לספק פתרונות מוכחים לטובת התמודדות עם אתגרי העתיד".

סמנכ"ל מנהל חטיבת מערכות טילים וחלל בחברה גיא בר-לב, הוסיף: "מערכת להט אלפא פותחה במטרה לענות על צורכי לקוחותינו, תוך הגדלת הטווח ושיפור היעילות של טיל בעל ניסיון מבצעי מוכח. להט אלפא מספק מענה לביקוש הגלובלי למערכות טילים מדויקות, אפקטיביות ובמחירים תחרותיים".