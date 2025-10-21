חברת הכנסת צגה מלקו (הליכוד) קוראת לשב"כ, למשטרה ולממשלה כולה לעשות כל שביכולתם כדי להשיב את שני הנעדרים מוישי קליינרמן והיימנוט קסאו - שני צעירים שנעלמו לפני שנים ועדיין לא נמצאו.

בריאיון לערוץ 7, אמרה מלקו: "עכשיו שמדינת ישראל הוכיחה שהיא יכולה להחזיר את החטופים שהיו בעזה הביתה, הגיע הזמן להחזיר גם את היימנוט קסאו ומוישי קליינרמן שנחטפו הביתה".

לדבריה, המדינה מחויבת להשיב את כלל אזרחיה: "המדינה מחויבת להחזיר את כולם הביתה. למה לא מדברים עליהם? כי חלק מהם לא בצבע הנכון? או לא גרים במקום הנכון? או אולי בגלל המצב הסוציואקונומי שלא מתאים לתקשורת?"

מלקו הזהירה כי מצבם של שני הנעדרים עלול להיות חמור: "יכול להיות שעכשיו שניהם במצב רפואי קשה, אולי מרעיבים אותם או שהם עוברים התעללות קשה על ידי החוטפים שלהם".

בפנייתה למערכות הביטחון קראה לנקוט בפעולה מיידית: "אני קוראת לשב"כ ולמשטרה לטפל ולהשתמש בכל היכולות שלהם כדי למצוא אותם".

לדבריה, משפחותיהם של הנעדרים מתמודדות עם קשיים כבדים: "משפחת קליינרמן כבר קורסת כלכלית בשל מימון חוקרים פרטיים, משפחת קסאו נשארה לבד במרכז קליטה עד שהילדה שלהם תחזור. המחויבות של החברה ושל המדינה זה לא לשכוח אותם ולהחזיר אותם הביתה".