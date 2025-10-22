לוחמי דובדבן במילואים עצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע דובר צה"ל לוחמי יחידת דובדבן במילואים עצרו בתחילת השבוע (ראשון) מחבל במחנה הפליטים ג'ילזון שבמרחב רמאללה, לא הרחק מבית אל. המחבל, שתכנן לבצע פיגוע, נלכד במסגרת פעולה מודיעינית שהובילה חטיבת בנימין בשיתוף השב"כ, והועבר להמשך טיפול במערכת הביטחון. המעצר בוצע לאחר שקציני החטיבה זיהו אינדיקציה מיידית על מיקומו של המחבל, ובעקבותיה פתח המח"ט, אלוף-משנה ע', חפ"ק לניהול מבצע מהיר וממוקד, שהוביל ללכידתו. עוד באותו נושא: טראמפ פותח דלת למדינה פלסטינית

שתיקה בתימן סביב גורלו של בכיר חות'י המעצר הוא חלק ממבצע חטיבתי רחב שמתקיים בשבועות האחרונים בכלל מחנות הפליטים בגזרת בנימין. החטיבה מבצעת סריקות, מעצרים והשמדת מעבדות מטענים ורקטות שאותרו באזור. הפעילות מתבצעת בתדירות גבוהה, כחלק מהמאמץ לשמירת היציבות הביטחונית במרחב. בשבוע שעבר פעלה החטיבה במסגרת היערכות לשחרור מחבלים, ביצעה שיחות אזהרה, פירקה התקהלויות שמחה והסירה דגלי חמאס, על מנת למנוע חגיגות תמיכה בטרור. יחידת דובדבן במילואים, המבוססת על יוצאי היחידה הסדירה, פועלת בגלוי ובסתר ברחבי יהודה ושומרון. לוחמיה מתמחים בלחימה מסוערבת בשטח בנוי וצפוף. בשבועות האחרונים עצרה היחידה עשרות מחבלים - בהם מתכנני פיגועים, פעילים חמושים וסוחרי אמצעי לחימה - תוך הסתמכות על מידע מודיעיני מדויק ושיתוף פעולה הדוק עם החטיבות המרחביות.

