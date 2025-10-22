ביום ראשון הקרוב תשיק חטיבת החדשות של כאן, תאגיד השידור הישראלי, מהלך מקיף של התחדשות תוכן ומיתוג, שיחול על כלל זרועות השידור שלה - טלוויזיה, רדיו ודיגיטל.

אולפן החדשות בירושלים עבר עיצוב מחודש בידי סטודיו Jago Design מלונדון, האחראי לעיצובם של אולפני חדשות ברשתות בינלאומיות מובילות כמו CNN, BBC ו-Sky.

מהדורת החדשות המרכזית, שתשודר מהאולפן החדש בהגשת טלי מורנו וטל ברמן, תכלול עמדות אינפוגרפיקה, עמדות לתוכניות ומוספים, ושדרוג טכנולוגי נרחב לקונטרול, למסכי הווידאו ולמערך הצילום, שיבטיחו איכות שידור גבוהה.

כחלק מהמהלך, תחודש גם רשת ב', תחנת האקטואליה המובילה בישראל, ותחזק את הקשר שלה למותג "כאן חדשות". התחנה תעבור מיתוג מוזיקלי חדש בניצוחו של עופר מאירי, עם אותות תוכניות חדשים, שייקראו בקולם של הקריינים עמרי רונן ועמלי חביב-פרגון.

במקביל, תשודרג גם המהדורה המרכזית של כאן חדשות, שתכלול פינות חדשות בנושאי כלכלה, צרכנות, תרבות, חדשות חוץ והמזרח התיכון. דגש יושם על תכנים רלוונטיים לחיי היום-יום בישראל ועל חיבור בין ערוצי הטלוויזיה, הרדיו והדיגיטל של התאגיד.

בנוסף, תעלה מהדורת לילה חדשה בהגשת העיתונאי שרון דוידוביץ', שתשודר במסגרת רצועת הלילה של כאן חדשות.

לדברי ליאור לנדנברג, מנהל כאן חדשות, "מדובר בתהליך שהעבודה עליו הייתה ממושכת, ומטרתו להנגיש את תכניה ואת עיתונאיה המצטיינים של כאן חדשות לקהלים נרחבים יותר ויותר. זו דרך ארוכה וממושכת, שראשיתה במהלך הזה, והיא תהיה מבוססת, בהמשך, על עדכון מתמיד של האופן שבו נשדר חדשות. אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה בתוך התאגיד ומחוצה לו".

גל ברגר, מנהל רשת ב', הוסיף, "מדובר בהמשך ישיר של קו ההתחדשות שעוברת רשת ב' בשנים האחרונות, ושיאו של מהלך להעמקת החיבור בין הרשת ותכניה לבין חטיבת החדשות כולה. רשת ב' תמשיך לשרת את מאזיניה הרבים עם נבחרת חזקה ובה מיטב העיתונאים בישראל".