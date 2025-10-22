פרסום ראשון: הראפר יואב אליאסי, המכונה "הצל" והמזוהה עם הימין, פנה לשר הביטחון ישראל כ"ץ בטענה כי קצין החינוך הראשי בצה"ל מונע ממנו להופיע בפני חיילים, בשל עמדותיו הפוליטיות.

במכתב ששלח לשר כ"ץ כתב אליאסי, "היום נודע לי כי קצין החינוך הראשי בצה"ל הטיל עליי 'חותמת שחורה' צעד שמונע מהצבא להזמין אותי להופעות בפני חיילי צה"ל ומלש"בים. זאת בזמן שאמנים כמו אביב גפן ו'הדג נחש' ממשיכים להופיע בבסיסים ללא כל מגבלה, למרות ההתבטאויות הקשות שלהם בעבר כלפי צה"ל ולוחמיו".

לדבריו, מדובר במהלך של הדרה פוליטית: "אני אמנם בעל דעות ימניות מוצהרות אבל לא זו סיבה להחרמה פוליטית. שירתי בקבע, אני תורם מיליונים לצה"ל וללוחמים, פעיל בשטח מהיום הראשון למלחמה, ומתנדב כקצין במשטרת ישראל. אין אף טענה מקצועית נגדי - רק ניסיון שקוף להשתיק דעה אידיאולוגית".

הוא הוסיף, "מדובר באפליה בוטה, פגיעה בזכות לחופש ביטוי ובעיקר עלבון אישי כלפי מי שעומד לצד חיילי ישראל יום ולילה. אני מבקש את התערבותך כדי לעצור את העוול הזה. אין היגיון ואין צדק בכך שמי שמסית נגד חיילים מוזמן לבסיסים ומי שמחזק אותם מושתק".

בשיחה עם ערוץ 7 אמר אליאסי כי קיבל פניות רבות מחיילים: "מאות חיילים כתבו לי והתנצלו בשם המפקדים שלהם וביקשו להזמין אותי להופעות פרטיות כי הם יודעים את האמת אין על החיילים שלנו. ובקרוב קצין חינוך ראשי יצטרך לתת תשובות והוא ייתן. הוא יסביר על סמך מה הוא מחליט להחרים אמן ששרת בקבע, קצין מתנדב במשטרה, שמקדיש את החיים שלו לחיילי צה"ל ובאותו זמן מאשר אומנים שמסיתים נגד החיילים ונגד צה"ל ומקבלים ממנו במה. מישהו פה התבלבל. ואני לא מתכוון לשתוק".

מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה לפנייתנו בנושא.