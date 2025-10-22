הזמר אור עמרמי ברוקמן, שהגיע למקום השלישי בגמר העונה השביעית של "הכוכב הבא לאירוויזיון", משיק סינגל חדש בשם "מקום קטן" מתוך אלבום הבכורה שצפוי לצאת בנובמבר הקרוב.

השיר, שנכתב במהלך מלחמת 'חרבות ברזל, מבטא לדבריו כמיהה ליציבות, תקווה ונחמה בתוך מציאות סוערת שעוברת על מדינת ישראל.

בין מילות הפזמון: ”אז התחלנו לדמיין עולם שאין בו מלחמות... בין הכוכבים אי שם, בין האנשים לים ננסה אולי למצוא לנו מקום קטן”.

לדבריו של אורן, השיר נולד מתוך תקופה קשה וטלטלה לאומית, ומתוך רצון למצוא מקום מוגן וחם בלב הסערה.

את ביצוע הראשון לשיר ביצע עמרמי ברוקמן בכיכר החטופים לפני כחצי שנה, בעת עצרת ותפילה לשובם של החטופים, ומאז הוא מבצע אותו בכל הופעותיו.