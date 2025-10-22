תיעוד מהאמבולנס: השניות הראשונות אחרי התאונה הקטלנית בבני ברק צילום: דוברות הצלה

ארגון הצלה בני ברק פרסם תיעוד מהשניות הראשונות אחרי תאונת הדרכים הקטלנית היום (רביעי) בבני ברק בה נהרג ילד כבן 7 מפגיעת רכב.

בתיעוד נראה המתנדב בעריש בוקצ'ין מגיע עם אמבולנס ראשון לזירה ומעניק סיוע רפואי ראשוני יחד עם מתנדבים נוספים.

בוקצ'ין סיפר: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכב אופניים, ילד כבן 7 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ועצירת דימומים, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".