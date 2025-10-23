אירוע חמור של חילול קברים התרחש אמש (רביעי) בבית העלמין היהודי העתיק בעיירה ויז'ניצא שבאוקראינה, מקום קבורתם של אדמו"רי חסידות ויז'ניץ.

אלמונים פרצו למקום, שברו מצבות והשחיתו את האתר. המשטרה המקומית פתחה בחקירה.

האירוע, שעורר זעזוע בקרב חסידי ויז'ניץ ברחבי העולם, אירע יום אחד בלבד לאחר ההילולא של האדמו"ר ה"צמח צדיק" מויז'ניץ (כ"ט תשרי), אליה הגיעו מאות חסידים מרחבי העולם לבקר בציון.

הפורצים שברו את גדר בית העלמין והשחיתו מספר מצבות, כאשר הנזק הכולל נאמד בהיקף כבד.

עם זאת, נציגי הקהילה מדווחים כי הפורעים לא הצליחו לפגוע בקברי אדמו"רי החסידות או בבניין הכנסת אורחים הסמוך, ככל הנראה בשל מערך מצלמות האבטחה המותקן במקום.

נציגי חברת "הגן הנאה" והכנסת אורחים, שהגיעו הבוקר לבית העלמין, הגישו תלונה מיידית למשטרה המקומית, שהחלה בחקירה לאיתור האחראים.

יו"ר הכנסת אורחים, הרב משה הערש שטרן, אמר: "למרות חומרת המקרה, לא נרפה ידיים. חילול בית קברות הוא מעשה חמור, אך אנו נעשה כל שביכולתנו לשקם את המקום הקדוש הזה ולשמור על כבוד הנפטרים".

הרב שטרן הוסיף כי "בימים הקרובים יחל שיפוץ הגדר ותיקון הנזקים שנגרמו לבית העלמין, ואנו סומכים על המשטרה המקומית שתביא את האחראים לדין".

במקביל, דנים נציגי הקהילה בדרכים לחזק את האבטחה במקום באופן משמעותי, כדי למנוע הישנות של מעשים דומים בעתיד.

בית הקברות היהודי בויז'ניצא הוא אתר היסטורי חשוב המושך אלפי מבקרים מדי שנה, בעיקר חסידי ויז'ניץ המגיעים לציוני הרבנים.

---