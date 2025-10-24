חודש חשוון שבו מבקשים טל ומטר ופרשת נח שעוסקת במבול - מכינים אותנו אמונית לקראת החורף. הסיבה שהגשם יורד מן השמים, מסבירים חז"ל, היא כדי "שיהיו הכל נושאים עיניהם כלפי מעלה"; הגשם מזכיר לנו שבכל מאורעות החיים שמתרגשים עלינו - אנו תלויים במישהו שמעלינו.

הגשם יכול להופיע בשתי צורות: במבול ובמטר. מאורעות החיים יכולים להופיע במבול - שטף מים אדיר שמבלבל את הכל; החמאס למשל כינו את הטבח "מבול אל אקצה". מטר לעומת זאת הוא גשם שיורד בצורה מדויקת ומדודה; לכל טיפה יש את המטרה שלה. היכולת להפוך את המבול למטר נקראת "גבורה". להתגבר על הבלבול, הפחד והכאוס ולשלוט במצב.

לכן חז"ל אומרים שבחודש חשוון מזכירים "גבורות גשמים". בתחילת ימי החורף והשגרה אנו קרויים להתגבר על מבול הבעיות שעומדות מול פיתחנו.

עברנו שנתיים של מבול. התגברנו וקיבלנו גשמי ברכה. בזכות האל הגיבור והנורא שנתן גבורה ללוחמים מצבנו לאין ערוך טוב יותר מלפני שנתיים.

יחד עם זאת כדאי גם לבנות בנפש את תיבת נח שלנו לקראת המבול הבא שיבוא בוודאות. הנחמה היא שהמבול הבא יהיה רגוע יותר לאחר ברית הקשת בענן; אנחנו מתקדמים כל הזמן, ממבול למבול, ובינתיים הגשם מרווה את הארץ.