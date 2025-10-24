דובר צה"ל מסר כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שישי) בירור פיקודי עם מפקד המכללות, אלוף דן נוימן, בעקבות סיור למידה של קורס פיקוד ומטה שהתקיים בתחילת ספטמבר.

במהלך הסיור נפגשו חניכי הקורס עם אשרף אל עג'רמי שר האסירים הפלסטיני לשעבר, במסגרת שיחה שלא אושרה מראש, כך מדגישים בצה"ל.

הרמטכ"ל הנחה את האלוף נוימן לבצע תחקיר מעמיק על נסיבות קיום השיחה והדגיש כי הוא רואה את הנושא בחומרה.

אשרף אל עג'רמי צילום: Flash 90

העיתונאי ישי פרידמן חשף השבוע כי אשרף אל עג'רמי, איש פת"ח שכיהן בעבר כשר האסירים ברשות הפלסטינית, הוזמן לפני כחודש וחצי להרצות בפני קצינים.

לפי הדיווח, אל עג'רמי היה מעורב במנגנון הרשות הפלסטינית המעניק תשלומים למחבלים כלואים ולבני משפחותיהם.

ד"ר מיכאל בן ארי תקף: "כמה פעמים הוזמנתי לדבר בפני חיילים וקצינים, ותמיד היה מי ש'דאג' לבטל ברגע האחרון. מטורפים שלטו בנו! שר האסירים - פירושו: שר רוצחי היהודים. שר רוצחי ילדי פוגל".

ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) הוסיפה: "אנחנו מטומטמים! בדיקה עלק. אל דאגה לא יבדקו כלום. גורם בצבא הזמין איש פת"ח, שר הרוצחים המחבלים האסירים הפלסטינים להרצות לקציני צה"ל. שלטון פקידים גם בתוך הצבא. הטמעת גלוריפיקציה לאויבינו. מה כ"כ קשה לבדוק מי הזמין את האויב להרצות לקציני צה"ל".