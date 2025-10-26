בעלון "נפלאות" של מוסדות גל עיני, בראשות הרב יצחק גינזבורג, שחולק השבת בבתי הכנסת ברחבי הארץ, פרסם הרב הבהרה לדברים שאמר בשבוע שעבר, ועוררו הדים.

הרב התייחס לאמירתו כי "יש לומר: כל הכבוד לשמאל", והסביר את משמעות הדברים ואת כוונתו המדויקת.

בעלון הופיעה שאלה שנשלחה לרב בעקבות דבריו: "הופתעתי לקרוא את דברי הרב ב'נפלאות' גיליון 'בראשית': 'יש לומר: כל הכבוד לשמאל! מה שעניין אותם זה רק דבר אחד - שחרור החטופים מתוך טבע יהודי פשוט של "ואהבת לרעך כמוך"!' נכון שאצל השמאל היחיד קודם לכלל, והעכשיו קודם למחר, אבל לא היה שום רושם שרק הדאגה לחטופים מניעה אותם. הרושם שלי שהדבר היחיד שמעניין את השמאל הוא הפלת ממשלת הימין והאמונה, ורצון למדינת כל אזרחיה, והם מעדיפים את הפרט על הכלל ואת המיידי על ההמשך. יתכן שבעומק יש להם כוונה טהורה שלא מודעת להם, אבל הרב הציג זאת באופן מוחלט וגורף, וזה אינו מובן".

במענה לשאלה כתב הרב גינזבורג, "הדברים שפורסמו הם בקצרה. ראשית ועיקר, מה שדובר על 'השמאל' אין הכוונה למנהיגי השמאל (שהעיקר אצלם להפיל את ממשלת הימין וכו'), אלא ה'עמך' הנסחבים אל השמאל, רובא דרובא של מצביעי השמאל, שאינם 'מתוחכמים' עד כדי להכנע לאויב לכתחילה לשם השגת מדינת כל אזרחיה, ח"ו! אלא שומעים השכם והערב על החטופים המסכנים, אחיהם ('כל ישראל אחים'), ובאמת מתעוררת אצלם הנקודה הפנימית של אהבת ישראל."

בהמשך הוסיף הרב, "כמובן שבמודעות של תורה ומצוות יש עוד חשבונות, ויחסים נכונים בין הכלל לפרט, אבל צריך לדון לכף זכות גם את השמאל, ולומר שהדאגה שלהם היא 'ואהבת לרעך כמוך' ביחס לפרט, בלי שום חשבונות. יש בזה נקודת אמת: חיי יהודי מעל הכל ('כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא'), כמו שאני זכאי לחיות כך 'ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש'."

בהמשך דבריו פירט הרב את תפיסת עולמו בנוגע למאבק בטרור ולעקרון טובת הכלל, וכתב,"תפיסת העולם הנכונה, לפי תורת אמת, היא ודאי להמשיך להלחם בכל הכח, 'ארדף איבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם', כאשר העיקר הוא טובת הכלל, להכניע ולמגר את האויב ולחסל את האיום הבטחוני... כך להביא שלום ובטחון אמת גם לכל פרט. לשם כך נדרשת מנהיגות אמת, חזקה ובוטחת בה', הדוגלת בשלמות התורה, העם והארץ, ואיננה נכנעת ללחצים המופעלים ע"י (ראשי) אומות העולם."

לדבריו, "המכשול העיקרי הוא בתוכנו, המאבק הפנימי בין הפלגים בעם. ... את מלחמת-האחים הזו (שברוך ה' לא הגיעה לנשק חם) יש לפתור מהשרש, מתוך אהבת ישראל אמתית ומתוך זיהוי נקודות האמת שבכל צד".