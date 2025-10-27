בתוך פחות משנה נמכרו 90% מהדירות בפרויקט יוקרה חדש בבית שמש, נתון יוצא דופן על רקע קצב המכירות האיטי בפרויקטים אחרים באזור. כעת, נפתח שלב ב' בפרויקט באותו מחיר - 1,890,000 ש"ח לדירת 4 חדרים.

לדברי יזמי הפרויקט, ההצלחה נובעת משילוב של שלושה מרכיבים עיקריים: סטנדרט בנייה גבוה בדומה לפרויקטים בתל אביב, מחיר חסר תקדים ביחס לאזור, ומיקום מרכזי הנגיש ל-1.6 מיליון תושבים מירושלים, הרי יהודה ומטה בנימין.

דירה דומה בירושלים, בהרי יהודה או במטה בנימין נרכשת במחיר שנע בין 2.5 ל-3 מיליון ש"ח, בעוד שבפרויקט זה ניתן לרכוש דירת יוקרה בפער של מאות אלפי שקלים - חיסכון שמוערך בין 600,000 ל-1,100,000 ש"ח.

רוצים לדעת אילו דירות עדיין זמינות? השאירו פרטים עכשיו!

את הפרויקט מובילה חברת אלקטרה, הפועלת בתחום הנדל"ן כבר עשרות שנים ובנתה מאות אלפי מטרים. היתר חפירה ודיפון כבר אושר, והפרויקט מלווה על ידי בנק הפועלים - מה שמבטיח הגנה מלאה על כספי הרוכשים באמצעות ערבויות בנקאיות.

המתחם כולל שלל מתקנים ושירותים: קאנטרי עם בריכה, חדר כושר, מועדונים לדיירים ולילדים, פארק סגור, גני ילדים, ספריה וחדר מוזיקה. לפי החברה, מדובר בפרויקט "שמגדיר מחדש יוקרה" ולא בעוד בנייה סטנדרטית.

את קבוצת הרוכשים מובילה חברת "פאוור גרופ", שזכתה בתואר "העסק המומלץ בנדל"ן" במשך ארבע שנים ברציפות. לדברי החברה, "לא מדובר בקבוצת רוכשים רגילה, אלא בקבוצת רוכשים איכותית - דבר שמאפשר את הורדת המחיר לרמות שלא קיימות בשוק החופשי".

בפאוור גרופ מדגישים כי הפרויקט מתאים במיוחד למשפרי דיור ולאוכלוסיית המשקיעים: "משפרי דיור לא ימצאו במחיר כזה דירה באזור ירושלים. למשקיעים מדובר בהזדמנות נדירה בעיר שצפויה להכפיל את עצמה ל-350,000 תושבים - עם ביקוש מכל אזור המרכז והסביבה".

"שלב א' נסגר במהירות, ו-90% מהדירות נמכרו לפני שמרבית הרוכשים הספיקו לקבל החלטה. כעת נפתח שלב ב' - אך לא צפוי שלב נוסף. המחיר הנוכחי לא יישאר לאורך זמן", נמסר מהחברה.

מעוניינים לבדוק זמינות דירות? כתבו לנו בוואטסאפ ונבדוק יחד

בפאוור גרופ מדגישים כי הפרויקט מתאים במיוחד למשפרי דיור ולאוכלוסיית המשקיעים: "משפרי דיור לא ימצאו במחיר כזה דירה באזור ירושלים. למשקיעים מדובר בהזדמנות נדירה בעיר שצפויה להכפיל את עצמה ל-350,000 תושבים - עם ביקוש מכל אזור המרכז והסביבה".

"שלב א' נסגר במהירות, ו-90% מהדירות נמכרו לפני שמרבית הרוכשים הספיקו לקבל החלטה. כעת נפתח שלב ב' - אך לא צפוי שלב נוסף. המחיר הנוכחי לא יישאר לאורך זמן", נמסר מהחברה.

כל מה שצריך לדעת על הדירות, המחיר וההטבות - בהשארת פרטים פשוטה

