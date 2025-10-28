בני וקסלר, חרדי תושב ישראל שביקר ביותר מ-114 מדינות ברחבי העולם, נכנס לאחרונה ללבנון - וביקר בלב רובע הדאחיה שבביירות, מעוז ארגון הטרור חיזבאללה.

בריאיון לערוץ 7 הוא חושף את ההכנות, החקירה בנמל התעופה, רגעי הפחד, והמפגש עם נהג מקומי שגילה את זהותו היהודית - וסייע לו.

וקסלר, יועץ תיירות, מרבה לטייל במדינות מוסלמיות ועוינות. לדבריו, הוא כבר ביקר במדינות כמו סעודיה, פקיסטן, אפגניסטן ועיראק. "אחרי כל כך הרבה מדינות בעולם, אני חייב לאתגר את עצמי - והחלום האמיתי שלי היה לבנון וסוריה והגשמתי אותו", סיפר.

לדבריו, הרצון המרכזי שלו הוא לגלות תרבויות, לפגוש אנשים, להיחשף לאזורים שלא מתוירים - ולסמן עוד נקודה על מפת העולם: "יש מקומות שאני רוצה לאתגר את עצמי, מקומות שאני רוצה להכיר דברים חדשים, תרבויות חדשות ואני רוצה לכבוש את העולם. גם לבנון וגם אפגניסטן הן חלק ממדינות העולם, ולכן אני חייב גם לעבור אותן".

אחד האתגרים המורכבים בביקור, סיפר וקסלר, היה הכנסת תפילין לשטח המדינה. "מפחיד להכניס תפילין, אבל אני בוודאי לא הולך לוותר על זה בשום פנים ואופן. אני רוצה לספר לך סוד קטן - במכונות שיקוף לא רואים תפילין. האופציה היחידה שיכולים לראות תפילין זה אם חושדים בך, פותחים את המזוודה, מתחילים לחטט במזוודה - אז יראו תפילין. כל עוד אתה לא מחשיד ולא עושה בעיות - אין סיבה שיראו את התפילין שלך".

כשנשאל האם הוא רואה את עצמו כשגריר ישראלי, השיב בכנות: "אני יכול להתגאות ביהדותי, אבל לא תמיד אני אתגאה בישראליותי".

לקראת סיום, נשאל וקסלר לאן היה חוזר שוב, "עיראק זו מדינה שאני מאוד מאוד אוהב. הייתי שם מספר פעמים. אני מאמין שעכשיו יהיה לי קשה להיכנס לשם אחרי הפרסום הגדול שהיה. זו מדינה מדהימה".