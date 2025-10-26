אפרת מור, אמו של שורד השבי איתן מור, פרסמה הבוקר (ראשון) הבהרה בעקבות יוזמות של גיוס כספים שהתפרסמו לאחרונה למען שיקומו של בנה.

בפוסט שפרסמה כתבה: "פורסמו מיזמי גיוס המונים עבור השיקום של איתן. חשוב לי להדגיש שזה לא בידיעתנו".

בראיון לעיתון 'ישראל היום' אמרה מור, "אני לא מתחברת לקמפיינים של תרומות. אני מרגישה בושה לבקש ושזה לא מתאים בכלל. אני מרגישה שעוטפים אותנו. אם בהמשך איתן ירגיש צורך - זה כבר עניין שלו. אני בתור אמא שלו לא מאשרת דבר כזה".

לדבריה, בנה מקבל מענה מלא ממוסדות המדינה: "הם עטופים פה. נכון שזה ירד לאט לאט, אבל הם מקבלים מהביטוח הלאומי מעטפת רחבה ומקיפה לכל החיים. נציגת הבט"ל ישבה איתנו ופרסה את כל הזכויות של איתן, ואמרתי לעצמי 'גיוס המונים? למה?' יכול להיות שאחרים במצב אחר וזקוקים לכך".

מור סיכמה, "אני לא שופטת ולא אומרת לאף אחד מה לעשות. מדברת רק על עצמי. בפרט שהקמנו בית כנסת לזכותו, ושם עם ישראל נרתם בהמוניו. איתן בעצמו תרם לבית הכנסת לפני שנחטף".