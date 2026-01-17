איתן מור, ששב מהשבי בעזה, התראיין יחד עם אביו צביקה מור ל"כאן חדשות" וסיפר על ההתמודדות האישית והלאומית מתוך השבי.

לדבריו, עמדת אביו, להעדיף את טובת המדינה, הייתה ברורה לו עוד לפני שנפל בשבי. "זה בא ביחד. ידעתי שהוא יבחר בדרך שלא תזיק למדינה".

לדבריו, כבר במהלך השבי קיבל את האפשרות שלא יחזור חי: "הסכמתי עם עצמי שיכול להיות שאני אמות בעזה, כי המדינה צריכה להשמיד את חמאס".

אביו צביקה מור ציין כי מדובר בעמדה שנובעת מתפיסה ציונית רחבה: "יש לו את היכולת גם להבין מבחינה של ראייה כוללת, ראייה ציונית - אנחנו פה במלחמה, המדינה צריכה לנצח. אני לא הכי חשוב בעולם, יש פה גם חיילים מעליי שנהרגים".

הוא נשאל: "מה לא ידענו על חמאס שאתה יכול לספר לנו?" וענה: "הם לא יוותרו. הרבה חמאסניקים אמרו לי - עד שלא תעיפו את העזתי האחרון מפה נעשה לכם עוד שבעה באוקטובר. הם אובססיביים כלפינו ברמה גבוהה מאוד והלוואי שנהיה אובססיביים כמו שהם כלפינו".

בריאיון סיפר מור כי נשאל בחקירה בעזה על שירותו הצבאי, והם אף ניסו לגייס אותו, "הורידו אותי לחקירה באיזו מנהרה והתחילו לחקור אותי על הצבא, מה עשיתי. אז אמרתי להם, שמעו, אני הייתי חייל רגיל בגדוד 12 בגולני, אתם יודעים יותר ממני על הצבא שאני שירתתי בו - וזו האמת, הם יודעים יותר מרוב חיילי הסדיר. אמרו לי, בוא תהיה מרגל, נשלם לך טוב. אמרתי להם, ברור שלא"

לדבריו, בשבי נחשף לכך שברשות חמאס נמצאות חוברות מפורטות על הצבא, כולל מידע על יחידות מובחרות.

הוא נשאל מי היו האויבים הגדולים מבחינתו במהלך שירותו הצבאי וענה בהומור: "המשטרה הצבאית".

על ההפגנות בזמן השבי אמר: "זה נותן כוח הדברים האלה. אני מודה למי שיצא. אבל תקווה אני לא חושב שזה הפיח בי, כי בסופו של דבר הממשלה מחליטה. תמיד אמרו לי, הנה אתה רואה כל הישראלים רוצים בכל מחיר. אז אמרתי להם, תקשיבו, אל-ג'זירה לא מראה את הצד השני, את הימין. ואם הם היו רואים את הצד השני, הם היו מתבאסים".